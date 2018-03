Vijftiende editie wetenschapsquiz 02 maart 2018

Voor de vijftiende keer organiseren de zesdejaars Wetenschappen van het Pius X College uit Tessenderlo op vrijdag 9 maart vanaf 20 uur een wetenschapsquiz. De quiz is samengesteld uit een tiental wetenschapsrondes die voor iedereen haalbaar zijn. Zowel de regelmatige quizzer als iemand die zelden of nooit quizt, kan er een aangename en misschien wel leerrijke avond van maken. Ploegjes van zes personen of minder kunnen zich inschrijven door te mailen naar wetenschapsquiz2018@gmail.com De prijs is 3 euro per persoon. Er zijn lekkere hapjes en drankjes te verkrijgen en de opbrengst is bestemd voor het goede doel, namelijk Make a Wish. "Onze zesdes hebben er weer veel tijd ingestoken en ze hebben ook heel wat mooie prijzen binnen gehaald zodat niemand met lege handen naar huis moet. Voor de winnaars is er buiten de eeuwige roem ook nog een mooiere prijs voorzien", kondigt leerkracht wetenschappen Joris Billen aan. (BVDH)