Vijf nieuwe buurtinformatienetwerken voor Tessenderlo BVDH

10 januari 2019

11u09 0 Tessenderlo Sinds 2017 telde Tessenderlo één schamel buurtinformatienetwerk (BIN), maar daar komt nu verandering in. De volgende weken zullen er vijf buurtinformatienetwerken vanuit Tessenderlo bijkomen, wat het aantal BIN’s in de provincie Limburg van 18 naar 23 zal brengen. Op maandag 14 januari worden de overeenkomsten getekend in het gemeentehuis.

Het enige BIN tot dusver was BIN Baalberg, opgericht door Marc Geyskens en Marco Ceustermans. Een BIN is een constructieve samenwerking tussen de burgers van een buurt in de gemeente en de lokale politie, met ondersteuning van het gemeentebestuur met als doel de veiligheid en leefbaarheid te verhogen. Benny Bens van de wijkantenne speelt hierbij als gemandateerd politiebeambte van de buurtinformatienetwerken van Tessenderlo een belangrijke rol. Wanneer de politie een melding binnenkrijgt waarover zij oordeelt dat de buurt hierover geïnformeerd moet worden, kan zij via BE-Alert een BIN-bericht versturen aan alle leden van het BIN.

Coördinatoren

Op maandag 14 januari om 18.00 uur worden in de raadzaal van het gemeentehuis van Tessenderlo de charters voor de vijf nieuwe buurtinformatienetwerken ondertekend door de coördinatoren. Dat zijn: Steven Saenen (BIN Vloetlijn), Robert Briers (BIN Schans), Jochen Sauwens (BIN Wetsberg), Marc Briers (BIN Paalseweg) en Jos Mangelschots (BIN Klokkeveld).

