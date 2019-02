Vierdes van Pius X houden lesmarathon voor Dries (15), die aan narcolepsie lijdt: “Hij kan altijd en overal plots in slaap vallen” Birger Vandael

23 februari 2019

17u37 0 Tessenderlo Solidariteit troef op het Pius X College in Tessenderlo. Het vierde middelbaar organiseerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een ware lesmarathon. De keuze voor het goede doel lag voor de hand. Dries Wouters, een 15-jarige Looienaar, lijdt immers aan narcolepsie. “Hartverwarmend”, glimlacht zijn moeder Greet Geudens, die zelf uitleg kwam geven.

Toen de schooldag eindigde, begon het pas voor de leerlingen van het vierde jaar. “Een traditie die al jaren bestaat. Toen ik hier in september 2000 aankwam, bestond het concept van de lesmarathon al”, zegt leraar Dirk Lamberts, die samen met enkele collega’s de organisatie trekt. “Het is eigenlijk een actie voor en door vierdejaarsstudenten. Ze mogen zelf het programma uitwerken, met als voorwaarde dat er vier leerrijke elementen in vervat zitten.”

Doorheen de nacht trokken de leerlingen dus op kookles, een cursus ‘cocktails maken’ en Italiaanse les, ze gingen ook twee uur lassen en deden aan zumba en karaoke om niet in slaap te vallen. “Als goede doel was de keuze snel gemaakt”, zegt Lamberts. “De moeder van Dries kwam met plezier uitleg geven.”

Powernaps

“Het is leuk om te weten dat Dries niet zomaar een nummer is en dat zijn leeftijdsgenoten aan hem denken”, vertelt mama Greet. “Dries kon zelf niet aanwezig zijn. Omdat hij aan narcolepsie lijdt, lukken sommige dingen niet en moet hij ervoor zorgen dat hij op regelmaat zijn medicatie inneemt en zijn ‘powernaps’ doet. Anders wordt het onmogelijk om lessen te volgen en krijgt hij nog meer aanvallen.” De opbrengst van de lesmarathon - naar eerste schatting 1.800 euro - zal worden gebruikt om de medicatie en andere medische kosten van Dries te betalen. Zo heeft de jonge Looienaar Xyrem nodig, maar dat medicijn wordt in zijn geval niet terugbetaald. Eén flesje kost al snel 500 euro.

Dries achterlaten is geen optie, omdat hij overal in slaap kan vallen Mama Greet

Greet vertelde aan de jongeren over de gevaren van de ziekte. “Het is belangrijk dat zijn jaargenoten dat weten. Ik heb het dan over activiteiten als zwemmen en naar een pretpark gaan, maar ook volledige dagen school lopen is niet evident. Dries achterlaten is bovendien geen optie, omdat hij overal in slaap kan vallen. Op zijn leeftijd komt daar ook het beginnend uitgangsleven bij en Dries mag geen alcohol nemen in combinatie met Xyrem. Hopelijk respecteren ze dat allemaal.”

Zelf was Dries heel tevreden met het initiatief. “Hij is een verlegen jongen met weinig woorden en staat liever op de achtergrond dan op de eerste rij, maar wil wel iedereen bedanken voor de steun”, geeft Greet nog mee.