Vanja krijgt na artikel veel steun voor kattenopvang (maar verliest wel drie katten in één weekend) Birger Vandael

07 januari 2019

17u41 0 Tessenderlo Na het artikel in onze krant over de kattenopvang in nood van Vanja Vandecasteele boden mensen uit alle hoeken zich aan om haar te helpen. Haar vereniging ‘Pink Paws Pet Rescue’ kan immers alle steun gebruiken om de opvang, opgericht in 2013, draaiende te houden. Helaas heeft het verhaal ook een zwart kantje, want drie katten haalden wel de maandagkrant, maar niet de maandag.

In het artikel deed Vanja haar verhaal over de noodstop in de opvang. Omwille van de hoge kosten van onder meer de dierenarts kunnen er momenteel immers geen nieuwe katten meer binnenkomen en is er een wachtlijst aangelegd. Vanja vangt vooral de meest kwetsbare katten op: gehandicapte, oude en zelfs palliatieve diertjes zitten bij haar. Momenteel zijn er dat 75. Omwille van de financiële problemen werd een crowdfunding op poten gezet door enkele sympathisanten. Zo hoopt men minstens 10.000 euro in te zamelen om weer enkele maanden verder te kunnen.

Drie overlijdens

Dit weekend moest Vanja helaas afscheid nemen van twee katten die in het artikel nog op foto werd gezet. “Na een moment van faam was alles een dag later anders. De dierenarts belde zondag om te zeggen dat de toestand van Queen Jacqueline (de zwarte kattin) achteruit ging en toen ik aankwam bij de dierenarts kon ik haar nog net bijstaan bij haar laatste minuten. Ze is overleden aan nierfalen”, vertelt ze daarover. Zondagavond volgde nog meer slecht nieuws. “Barbas Rossa (de rosse kater) had vocht op de longen en kon niet meer zonder zuurstof. De medicijnen sloegen bij hem helaas niet aan. Ook Mr. Pavarotti (de kat in de armen van Vanja) is ingeslapen. Bij hem weten we helaas niet precies wat de doodsoorzaak is. Zijn toestand ging pijlsnel achteruit, helaas kunnen oude katten niet praten. Universiteit Gent voert een autopsie uit.” Onze fotografe zette nog een vierde kattin op foto: Lady Bronze. Haar naam kreeg ze omdat ze op de wereld kwam op de dag dat de Rode Duivels brons haalden op het WK Voetbal. Ze is nog geen jaar oud, maar haar toestand is eveneens zeer slecht. “Ze is één van de palliatieve katten, ik heb helaas een opvang vol sukkelaars”, aldus Vanja.

Toch kreeg Vanja in het weekend ook tal van positieve berichtjes. Zo stelden enkele lezers kattenvoer ter beschikking. Daarnaast waren er al meteen vier mails van mensen die peter of meter wilden worden (dat kost tien euro per maand). Ook verzorgingsmiddelen en een zak vol rosse centjes werden binnengebracht. “We zijn er nog niet, maar het begin is nu wel gemaakt!”, reageert Vanja. “Er komen al vele mooie reacties en donaties binnen. Mensen geloven echt in mij en dat is hartverwarmend.”

Meer info over de kattenopvang op www.pinkpaws-petrescue.be. Storten kan via paypal via vanja@pinkpaws-petrescue.be of op rekeningnummer BE88377053883941.