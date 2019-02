Twintig nieuwe bedrijfsgebouwen op Het Looi Birger Vandael

22 februari 2019

14u12 0 Tessenderlo De werken aan het nieuwe bedrijvenpark Het Looi zijn van start gegaan. Projectontwikkelaar Futurn zal op de site van 7.500 m² meer dan twintig bedrijfsgebouwen ontwikkelen voor KMO’s. Futurn wil met bedrijvenpark Het Looi een betaalbaar aanbod creëren zodat lokale bedrijven de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen de eigen gemeente.

Het aantal ondernemingen in Tessenderlo blijft doorheen de jaren gestaag groeien, waardoor ook de nood aan degelijke bedrijfsruimten groot blijft. “Tessenderlo is van oudsher een magneet voor bedrijven. Wij willen dan ook blijven investeren om zo lokale bedrijven de kans te geven verder te kunnen blijven groeien. Dit nieuwe park Het Looi zorgt tevens voor heel wat extra werkgelegenheid en een uitbreiding van onze lokale economie”, is burgemeester Fons Verwimp (CD&V) opgetogen.

Beproefde succesformule

Je vindt het nieuw te ontwikkelen bedrijvenpark vlakbij het centrum van Tessenderlo en de E313. Futurn past er opnieuw de beproefde succesformule toe. Het gaat voor functionele, instapklare en efficiënte bedrijfshuisvesting, in de vorm van units van 100 tot 250 m² met een mooie vrije hoogte, elektrische sectionaalpoort, aantrekkelijke architectuur, gemeenschappelijk beheer, parking voor de deur, … én voldoend aan de meest actuele energienormen. De bouwwerken worden uitgevoerd door Mathieu Gijbels. Het ontwerp is van de hand van D&A Architecten.

“De ontwikkeling van dit nieuwe bedrijvenpark is een mooi voorbeeld van de core business van Futurn, namelijk bestemde industrieterreinen via maximaal ruimtegebruik invullen”, zegt Frederik Baert van Futurn. “Duurzaam ondernemen betekent immers ook efficiënter omgaan met schaarse ruimte. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat 22 bedrijven uit de regio een nieuwe kwalitatieve thuis vinden voor de verdere uitoefening of uitbreiding van hun activiteiten.”

Reeds 40 procent van de units is nog voor de start van de werken verkocht of gereserveerd. Bedrijven uit tal van sectoren zoals Bergen Security, Hawk Wheels, RSTB en Marc Wouters vonden reeds hun toekomstige nieuwe thuis op Het Looi. Eenmaal het project volledig ontwikkeld, zal het goed zijn voor zo’n 50-tal arbeidsplaatsen. De oplevering is voorzien in september 2019.