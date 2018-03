Twintig jaar Evenementencel 02 maart 2018

De Looise Evenementencel bestaat in 2018 twintig jaar. Na succesvolle organisaties zoals de dialectstrip van Suske en Wiske, de viering van gouden Tia en de tachtigste verjaardag van ereburger Louis Verbeeck, staat er ook dit jaar weer veel te gebeuren. Op zondag 29 juli is er de eerste editie van Superfest, een muziekfestival op de markt van Looi. Het programma start met een blikvanger van formaat voor de allerkleinsten: kapitein Winokio. De muzikale blikvanger van het jaar, Guy Swinnen, mag het festival afsluiten. Ook enkele Looise groepen zijn van de partij. Daardoor verdwijnt het cultuurfestival voor kinderen. Op zondag 6 mei is er wel de 27ste editie van Bloem & Co, een grote markt met bloemen, boeken, lp's, vintagespullen en brocanterie. Ook Hulst Ondersteboven, het WK voetbal en de warmste kerst van Looi vinden plaats in 2018. (BVDH)