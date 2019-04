Tweede editie Zeepkistenrace zamelt geld in voor Bas en Pim Birger Vandael

15 april 2019

11u24 1 Tessenderlo Na het onverwachte succes van de allereerste Looise Zeepkistenrace, vindt op woensdag 1 mei de tweede editie plaats. De organisatie heeft besloten om de volledige opbrengst dit jaar te schenken aan de broertjes Bas en Pim uit Oostham. Zij lijden aan het uiterst zeldzame IPEX-syndroom.

De ziekte is een aangeboren afwijking in het immuunsysteem en komt uiterst zelden voor. Een jaar geleden koos de organisatie als goed doel nog voor de MS-Liga, waaraan het uiteindelijk een som van 2.500 euro kon schenken.

Het organiserend trio, bestaande uit Wim Theys, Suzy Van Gelder en Joery Saenen, heeft al heel wat deelnemende ploegen mogen noteren. “We zoeken nog enkele dappere, lokale helden”, klinkt hun oproep. “We denken aan Looienaars, verenigingen en creatieve uitvinders, die een eigen, ongemotoriseerde zeepkist willen ontwerpen en bouwen. Zij kunnen zich inschrijven via de Facebookpagina ‘The Clash Tessenderlo’ of bij Het Land van Kafka of Eetcafé Den Anker.”

Drie categorieën

De regels voor de race zijn gekend: “Het afdalen in een zeepkist doe je namelijk met z’n tweeën: een bestuurder en een passagier. De teams scheuren vanaf 14 uur langs een steil parcours in de Gerhagenstraat naar beneden. Er zijn schitterende prijzen te winnen. Iedereen maakt kans op eeuwige roem binnen drie categorieën: de snelheidsprijs, de publieksprijs en de pechvogel van de dag. We zorgen ook voor extra randanimatie én we verwachten weer veel dolgedraaide supporters.”

Het initiatief wordt ondersteund door de Lokale Handelsraad in het kader van het project “Altijd verrassend winkelen in Tessenderlo!”.