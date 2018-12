Tien transmigranten opgepakt rond snelwegparking E313 Toon Royackers

20 december 2018

20u09 0 Tessenderlo De federale wegpolitie én de lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo hebben donderdagochtend tien transmigranten opgepakt rond de snelwegparking van de E313 in Tessenderlo. De groep had zich daar verscholen in een Duitse truck.

Die trucker had al eerder kabaal gehoord in zijn laadruim, en had daarom alarm geslagen bij de politie. Bij het openen van de laadklep sprongen plots vijftien mannen naar buiten. Zij sloegen allemaal op de vlucht in de omgeving. Maar met patrouilles konden agenten donderdag tien van hen weer oppakken. Zij werden in de loop van de dag al overgebracht naar het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Op de snelwegparking van Tessenderlo werden het afgelopen jaar al meermaals transmigranten gevat die zich verscholen hadden in vrachtwagens.