Takeldiensten kunnen brandende schredder van buurman tijdig naar buiten slepen Toon Royackers

19 februari 2019

15u07 0 Tessenderlo Langs de Kanaalweg in Tessenderlo is dinsdagochtend een schreddermachine in brand gevlogen bij Maes Containers. De machine was volop plastiek en ijzer aan het verpulveren, toen er plots vuur ontstond.

De machine stond op dat moment nog in de bedrijfshal van Maes Containers. Gelukkig heeft ook takelbedrijf ‘De Hamse Sleepdienst’ een vestiging in diezelfde straat. Zij zijn gespecialiseerd in het wegslepen van trucks. Met één van hun zware takelwagens konden ze snel de brandende machine naar buiten trekken. Op de binnenkoer van het containerbedrijf kwam brandweerpost Tessenderlo de machine vervolgens nablussen. Door de snelle samenwerking tussen brandweer en takelbedrijf bleef de hangar van het bedrijf gespaard.