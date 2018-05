Staking? Scholen vandaag gewoon open 16 mei 2018

In Tessenderlo zal de pensioenenbetoging van de vakbonden een geringe impact hebben op de werking van de scholen. "Tot nu toe heeft geen enkele leerkracht doorgegeven woensdag te staken. Dat hebben we ook laten weten aan de ouders. Moest er woensdag toch nog iemand staken, zorgen wij ervoor dat de leerlingen opgevangen worden", vertelt directeur van Pius X-Middenschool Anne Mariën. "Bij ons is de school gewoon open. Dat is vorige week woensdag al gecommuniceerd naar de ouders toe", alsook Daisy Van der Goten, directrice van GO! Basisschool De Letterberg. (BVDH)