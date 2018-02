Serge Van den Bossche (56) trekt lijst LOOI.nu 05 februari 2018

02u35 0 Tessenderlo De nieuwe partij LOOI.nu zal getrokken worden door Serge Van den Bossche (56). De Sales Manager woont al heel zijn leven in Tessenderlo en wil met de partij beweging brengen in de gemeente. De 23-jarige Michiel Bertels zal de lijst duwen.

Van den Bossche was in het verleden voorzitter van de lokale Open Vld. Hij sloeg enkele maanden geleden de handen in elkaar met enkele raadsleden en solisten uit de gemeenteraad om LOOI.nu op te richten.





"Nieuwe mensen sluiten aan, acties en plannen krijgen vorm. We kunnen intussen ook een beroep doen op een team van specialisten en experten in hun vak. Samen met Michiel en de 23 andere gemotiveerde mensen op onze lijst wil ik eerst en vooral samen de richtlijnen rond inspraak, overleg en een goede communicatie vastleggen. Burgerparticipatie kan ook in Tessenderlo. De gemeente scoort slecht wat betreft onveiligheid en ook toerisme, handel en evenementen zijn zwakke punten. Dat willen we verbeteren. We gaan trouwens ook met jongeren aan tafel zitten", onderstreept de vader van drie.





Drie thema's

Lijstduwer Bertels komt uit Engsbergen en studeert nog aan de KU Leuven met als specialisatie burgerlijk ingenieur logistiek en verkeer. "Er zijn drie thema's die me nauw aan het hart liggen: het verenigingsleven, de diversiteit en nieuwe technologieën. In mij studiegebied zie ik heel veel opportuniteiten, nieuwe programma's om onze gemeente te moderniseren op dat vlak." (BVDH)