Septemberactie op de maandagmarkt 31 juli 2018

In samenwerking met het Loois Handelteam en de marktkramers organiseert de Marktcommissie van Tessenderlo de klantenactie. Het is de derde keer dat dit op poten wordt gezet. Vanaf maandag 3 tot en met maandag 24 september kunnen bezoekers van de wekelijkse maandagmarkt prijzen winnen. Wie in september tien stempels verzamelt van minstens vier verschillende marktkramers, krijgt een winkeltasje en maakt bovendien kans op een van de tien gevulde fietstassen. Spaarkaarten kan je krijgen bij alle marktkramers.





(BVDH)