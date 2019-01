Schelmentocht trekt door een bos met onheilspellende figuren BVDH

24 januari 2019

10u58 0 Tessenderlo In het kader van het Verhalenfestival van 15 februari tot 3 maart vinden in en rond Tessenderlo enkele thematische activiteiten plaats. Eén ervan is de Schelmentocht op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari.

De organisatie van de Schelmentocht is in handen van VVV-Tessenderlo en toneelgroep Pandora. Schelmen zijn van alle tijden en alle landen. Denk maar aan Robin Hood, Claus Störtebeker, Fra Diavolo, Schinderhannes, Jan de Lichte, Baekelandt, de bokkenrijders… Ook in Oost-Limburg opereerden ze, werden ze soms gevat en terechtgesteld: Boeckmans, Vermeulen, de Hussen, Peer Goet en Mie Suls. De oorlogen leverden Riksken Tip en Max op. Ze passeren allemaal de revue in de volgende schelmentocht.

De afstand van de tocht bedraagt 4 km en duurt ongeveer 2,5 uur. Starten kan op vrijdag 15 en zaterdag 16 februari van 17.40 tot 20.00 uur aan het Bosmuseum, Zavelberg 10 in Tessenderlo. Achter een gids trekken de groepen door een bos met onheilspellende figuren… De deelnemingsprijs bedraagt €8, te storten op rekeningnummer BE35 7775 9693 4137 van VVV-Tessenderlo. Inschrijven kan voor 8 februari met het gewenste startuur in bericht via 013 35 33 31 (kantooruren) of vvv@tessenderlo.be.