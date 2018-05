Rupel Boom gaat met titel van algemeen kampioen lopen 07 mei 2018

02u39 0 Tessenderlo Rupel Boom is algemeen kampioen in tweede amateurklasse. Het won na een spannend duel van de andere kampioen, Thes Sport.

Thes Sport Rupel Boom

1-3





De Steenbakkers zorgden voor het eerste gevaar met een schot van Hens en na vijf minuten een poging van Adesanya nipt voorlangs. Drie minuten later kreeg Boom het leder niet goed weg en Kusters haalde uit met een hoge bal die tegen de deklat terecht kwam. De rebound tikte Oris binnen, maar in buitenspelpositie. Vlak daarop een mooie aanval op links met een voorzet van Volders en Timmermans tikte aan de eerste paal net naast. Thes bleef komen met een dieptepas van Moutawakil naar Binnemans, maar doelman Houmani kon ontzetten.





Halverwege de eerste helft een mooie actie van Timmermans en zijn schot trof de binnenkant van de paal. Meteen daarop een pegel van Moutawakil voorlangs. Hoewel het tempo niet hoog lag, bleef het toch een leuke partij. Rond het halfuur dreiging langs Adesanya en Spaenhoven en even later kon Laureys na geharrewar kon toeslaan. Vijf minuten voor de rust claimde Thes een strafschop, na een fout op Oris, maar ref Verstraeten wuifde het protest weg. Twee minuten voor de frisdrank werd een hoekschop van Hens onvoldoende weggewerkt en vanop 20 meter knalde Laureys raak (0-2). Na de peptalk van coach Vanhoudt drong Thes aan en na een knappe steekpas van Jeunen pakte Oris uit met een knap nummertje en werkte perfect af. In dezelfde minuut volgde ei zo na de gelijkmaker via Binnemans, maar Kerstenne kon de meubelen redden. In het slotkwartier kopte Oris door tot bij Jeunen en die werd onderuitgehaald. Deze keer legde de ref het leder op de stip. Kapitein Moutawakil trapte hard tegen de onderkant van de deklat. Even later kon Hens met een prachtige vrije trap in de bovenhoek de partij definitief beslissen. In de slotminuut had Houmani nog een knappe redding in huis op een schot van Oris. Het fel verzwakte Thes speelde zeker een leuke partij, maar de algemene titel gaat naar Rupel Boom dat uitstekend nieuws kreeg met de goedkeuring van de licentie.





Thes Sport: Reshetin, Caubergs, Volders (72' Vinck), Meynen, Kusters, Moutawakil, Decatte (65' Noels), Timmermans, Jeunen, Binnemans (65' Luyten), Oris.





Rupel Boom: Houmani, Van Den Driessche, Lodders (61' Verdyck), Copado (80' Geudens), Somers, Put, Spaenhoven, Hens, Kerstenne, Adesanya (73' Doncos), Laureys.





Doelpunten: 37' en 43' Laureys (0-1 en 0-2), 57' Oris (1-2), 79' Hens (1-3).





Geel: Copado, Vinck. (GGT)





