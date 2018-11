Reeks inbraken in tuinhuisjes Toon Royackers

25 november 2018

09u36

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd op verschillende plaatsen ingebroken in Tessenderlo. De politie kreeg in totaal acht meldingen uit de omgeving van de Waterstraat in deelgemeente Hulst. De daders braken vooral binnen in tuinhuisjes en schuurtjes, en gingen aan de haal met werktuigen.