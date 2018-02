Quadrijder op de vlucht knalt tegen politiecombi 17 februari 2018

Een quadrijder die gisterochtend op de vlucht geslagen was voor een politiecontrole in Tessenderlo, is tijdens de achtervolging tegen de politie zelf gebotst.





Een patrouille zag de bestuurder kort na middernacht plots met hoge snelheid voorbijscheuren. Toen agenten hem aan de kant wilden zetten, sloeg de man op de vlucht. Hij knalde daarbij echter tegen de combi, en zette het vervolgens op een lopen. Maar agenten konden hem snel inhalen en in de boeien slaan. Het bleek te gaan om een 48-jarige man uit Diest die al een levenslang rijverbod had opgelopen. Hij was bovendien in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs. Uit een test bleek dat hij ook onder invloed op de motor gekropen was. De quad was afgelopen zomer gestolen in Halen. (RTZ)