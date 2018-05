Paul Clerckx 'belangrijkste Looienaar' 02 mei 2018

Bij het afsluiten van de expo rond de geschiedenis van Tessenderlo organiseerde het Loois Archief- en Documentatiecentrum samen met VVV-Tessenderlo de wedstrijd rond de belangrijkste Looienaar. Deze werd uiteindelijk gewonnen door Paul Clerckx.





De organisatie selecteerde Frans Deleeuw (burgemeester tussen 1836 en 1876), Eugeen Keesen (pastoor tussen 1877 en 1895), Louis Ooms (burgemeester tussen 1919 en 1935) en Paul Clerckx (burgemeester tussen 1935 en 1970). Nadat enkele acteurs de vier personen uitbeelden en twee roddeltantes met hun toneelwerk het geheel aan elkaar verbonden, kon worden overgegaan tot de stemming. Clerckx was doctor in de geneeskunde en tussen 1921 en 1929 was hij ook provincieraadslid. Als burgemeester richtte hij onder meer het industriepark in Hulst op. Op 26 september 1970 overleed hij op 82-jarige leeftijd. (BVDH)