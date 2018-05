Opvangplaatsen Pinokkio in de lift 03 mei 2018

02u36 0

Recent verscheen op het internet een bericht waarin werd geopperd dat het aantal opvangplaatsen voor 0-3 jarigen in Tessenderlo onder het Vlaamse gemiddelde liggen. De gemeente wenst dit echter te ontkrachten: "Met 44,26 plaatsen per 100 kinderen zit Tessenderlo boven het Vlaamse gemiddelde van 43,26 plaatsen per 100 kinderen." Volgens schepen Alies Smeets (CD&V) zet het gemeentebestuur de laatste jaren in op een kindvriendelijke gemeente: "Er zijn vanuit het gemeentebestuur verschillende acties opgenomen om bijkomende opvangplaatsen voor gezins- en groepsopvang te realiseren, denk maar aan de financiële ondersteuning. Met succes, want in 2012 waren er bijvoorbeeld in Tessenderlo nog maar 23 opvangplaatsen per 100 kinderen." (BVDH)





Meer over Tessenderlo

politiek

samenleving