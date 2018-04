Opnieuw transmigranten opgepakt op parking in Tessenderlo TT

20 april 2018

15u21

Bron: Belga 0 Tessenderlo De politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft vandaag vijf transmigranten opgepakt. Vannacht trof de politie tien transmigranten aan op een parking. Twee mannen werden gearresteerd, maar een van hen kon gaan lopen. De politie begon een grote zoektocht in de omgeving.

"Deze morgen hebben wij er dan vier opgepakt die uit een vrachtwagen waren gesprongen op het bedrijventerrein", zo laat politiewoordvoerder Geert Wouters weten. "Volgens de eerste vaststellingen zijn het jonge Eritreeërs, onder wie ook een minderjarige. De dienst Vreemdelingenzaken werd gecontacteerd."

Het probleem van de transmigraten verschuift blijkbaar verder naar het binnenland, want vorige week donderdag werden er voor de eerste keer drie illegalen opgepakt in de omgeving van de snelwegparking in Tessenderlo. "Met de wegpolitie werd toen afgesproken dat zij het toezicht doen op de parkings langs de autoweg en het politiekorps van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo op de parkings in de omgeving."