Opnieuw Boerenkrijgtocht naar Hasselt Birger Vandael

05 november 2018

17u32 0 Tessenderlo Op 5 december 1998 was het dag op dag 200 jaar geleden dat de ‘Slag van Hasselt’ zich had afgespeeld. Daarom vertrok er vanuit Tessenderlo een voettocht van dertig kilometer langs stille, letterlijk ‘trage wegen’ vanaf de oude hoofdstad van Taxandria naar de hoofdstad van Limburg. Het eindpunt was het Boerenkrijgmonument. Twintig jaar later komt er op 1 december een herhaling van deze unieke tocht.

De ‘Slag van Hasselt’, oftewel ‘de Boerenkrijg’, was een opstand in 1798 van de landelijke bevolking tegen het door de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden gevestigde staatsgezag. Die waren misnoegd over het verdwijnen van klassieke gewoonten en rechten. Uiteindelijk werd het Brabantse leger na een achtervolging via Herentals en Tessenderlo bij Hasselt na verraad verslagen.

In totaal is de tocht 35 kilometer lang. Het startsein wordt gegeven om 9 uur op de markt van Tessenderlo. Om 17 uur is de aankomst voorzien, met deelname aan drie plechtigheden: een ontvangst op het stadhuis van Hasselt, een optocht met muziek door de stad naar het monument en nadien de evocatie aan de kapel van Ter Hilst. Niet stappers kunnen ’s avonds met de wagen komen en de moedige, maar vermoeide wandelaars mee huiswaarts nemen. Deelname is gratis, maar je kan vooraf wel je komst melden bij de organisatie. Die is in handen van het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD).