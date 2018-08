Nu al vraag om bladkorven te legen 07 augustus 2018

02u38 0 Tessenderlo Het is begin augustus en normaal is er van vallende bladeren nu nog totaal geen sprake. Normaal, want deze zomer is door de droogte en hitte natuurlijk niet echt normaal.

Groen Tessenderlo vraagt zelfs aan de gemeente om de bladkorven nu al leeg te maken omdat deze uitpuilen.





"Dat we als Groen Tessenderlo geen al te grote fan zijn van de globale klimaatverandering is een understatement. Helaas worden we nu reeds geconfronteerd met de gevolgen ervan en zijn ze zichtbaar in het Looise straatbeeld."





Lijkt al herfst

"In onze straten, die aangeplant zijn met bomen, lijkt het wel dat het reeds herfst is. De bladeren vallen van de bomen en de straten kleuren bruin, wat een logische reactie van de bomen is op de hitte om zo vocht te sparen. En dus vullen de inwoners terecht hun bladkorven."





"Vandaar onze vraag aan de gemeente, in de herfst legen zij de bladkorven ook. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen", aldus lijsttrekker Dirk Camps. (BVDH)