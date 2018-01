Nieuwe partij eist infovergadering rond bouwprojecten 02u40 0

De nieuw opgerichte partij LOOI.nu stoort zich aan de komst van een verbrandingsoven in Beringen en een afvalwerkingsbedrijf in Terlaak. De partij vraagt een infovergadering voor de buurtbewoners. Eind oktober startte afvalintercommunale Bionerga met de bouw van een biostoomcentrale van 200.000 ton op Ravenshout in Beringen. Dat is erg dicht in de buurt van Hulst, deelgemeente van Tessenderlo. Volgens LOOI.nu hebben de inwoners daar veel vragen over. Bovendien kregen de inwoners van Terlaak en Ulfsheide een brief waarin stond dat er een openbaar onderzoek loopt naar de uitbreiding van het afvalwerkingsbedrijf Aitch Group. Er staat vermeld in de brief dat er geen infovergadering komt. "Wij willen een duidelijk antwoord op de vraag wat de toekomstplannen zijn voor de wijk Terlaak en voor heel Hulst. De inwoners hebben recht op een infovergadering", oppert de partij. (BVDH)