Nieuwe bijscholing voor clubtrainers en lesgevers 13 augustus 2018

De sportdienst organiseert opnieuw een bijscholing voor clubtrainers en lesgevers. Die zal plaatsvinden op donderdag 4 oktober aan de Gemeentelijke Tennisclub van Tessenderlo.

De cursus krijgt de titel 'develop the balance, and let the performance grow'. Men gaat er in op het belang van een goede balans voor elke lichamelijke activiteit. Er zal besproken worden hoe men deze vaardigheid kan ontwikkelen bij (jonge) sporters. De focus ligt zowel op de benen als op de rompspieren en het bovenlichaam.





"Via oefenstof en trainingstips krijg je een gerichte ondersteuning om jouw training verder te ontwikkelen. Deze sporttak -en cluboverschrijdende bijscholing is een meerwaarde voor de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding. De sportdienst wil hiermee graag trainers bereiken uit verschillende Looise sportclubs", aldus de organisatie. Voor deze bijscholing werkt de Sportdienst samen met docent Ruben Neyens en conditietrainer op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen en de manager van de conditieopleidingen binnen Tennis Vlaanderen. Het event start om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Leden van de Looise Sportraad betalen 15 euro, externen nog tien euro meer. (BVDH)