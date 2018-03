Nieuwe actie voor behoud van Kolmenveld 19 maart 2018

02u34 0 Tessenderlo Burgerinitiatief 'Red het Kolmenveld' maakt gebruik van de 'Grote Lenteschoonmaak' om het protest rond het Kolmenveld nieuw leven in te blazen. De gemeente Tessenderlo wil dit gebied verkavelen en dat ziet de partij niet zitten."Het gaat om een open en groene ruimte die bedreigd is", onderstreept Dirk Camps, voorzitter van Groen.

Met handschoenen, grijpstokken en vuilniszakken ging men te werk om het gebied proper te maken. Ideaal, want op 2 april zullen kinderen paaseitjes kunnen rapen op het terrein. Op termijn zal er echter niet veel groen te vinden zijn, want de gemeente wil op het Kolmenveld 240 woningen, een woonzorgcentrum van 5.000 vierkante meter en een grote parking realiseren. "De plannen druisen lijnrecht in tegen de visie die de Vlaamse bouwmeester promoot. Op onze vraag om de gratis bouwmeesterscan toe te passen op het voorliggende RUP, antwoordde het gemeentebestuur negatief. Zouden ze dan toch niet zo overtuigd zijn van de kwaliteit van hun plannen?", vraagt Camps zich af. Zij roepen iedereen op om een enquête in te vullen rond het thema om zo druk op het bestuur te blijven uitoefenen. Schepen Govaerts (CD&V) liet eerder al verstaan dat er ook nog heel wat groen in de plannen behouden blijft en heeft weinig begrip voor het protest. (BVDH)