Natuurwandeling in Gerhagen 14 juli 2018

Zondag tussen 14 en 17 uur krijg je aan de Zavelberg in Tessenderlo verhalen en weetjes over de natuur in Gerhagen. "In de loop der tijden zijn er heel wat verhaaltjes ontstaan over planten en dieren. Vele verhaaltjes hebben met het gebruik en de eigenschappen van deze planten en dieren te maken. Andere verhaaltjes bevatten mystiek, zijn soms ontstaan bij de Kelten en zijn later gekerstend. Wij serveren jullie een greep uit dergelijke verhaaltjes en weetjes over de natuur. En misschien verzint onze gids ook zijn eigen verhaaltjes", kondigt de organisatie aan. Vertek is er om 14 uur aan het Bosmuseum.





(BVDH)