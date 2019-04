Na succes zwerfvuilactie: register voor proper Looi BVDH

08 april 2019

Na het succes van de zwerfvuilactie op zaterdag 23 en zondag 24 maart worden alle Looienaars nu uitgenodigd om het register voor een proper Looi te ondertekenen. Het ingezamelde zwerfvuil van de actie werd een hele week lang tentoon gesteld op de Markt van Tessenderlo. “We willen zo graag de inwoners van Tessenderlo, jong en oud, bewust maken van de invloed van sommige zaken. Er zijn heel wat kleine dingen die we kunnen doen om een wereld van verschil te maken en ons een klimaatbewuste gemeente kan opleveren”, aldus Laura Bertels en Rutger Janssens van de Jeugdraad. Het register is de volgende stap van de gemeente in de strijd tegen klimaatvervuiling en ligt nog tot vrijdag 28 juni in het gemeentehuis.