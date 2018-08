N-VA heeft huiswerk klaar 18 augustus 2018

Tessenderlo N-VA Tessenderlo heeft haar huiswerk klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is compleet met bovenaan kandidaat-burgemeester Liesbet Geyskens.

"We willen ons project graag aan de Looienaar voorstellen met de slogan 'Veilig Thuis in een Welvarend Tessenderlo'. Onze kernthema's hierbij zijn aandacht voor de gehuchten, veiligheid, mobiliteit en transparantie", stelt Geyskens. "Ik ben heel verheugd dat zowel mensen met de nodige politieke bagage, zoals onze (oud-) raadsleden, als nieuwe gezichten - zoals o.a. Isabelle Kortleven op de derde plaats - met veel enthousiasme hun schouders willen zetten onder ons toekomstproject voor Tessenderlo."





Voorzitter Ronny Carmans, die zelf op de tweede plaats staat, spreekt van een talentvolle ploeg: "Onze bedoeling is alvast duidelijk: N-VA Tessenderlo wil graag deel uitmaken van de volgende bestuursmeerderheid en een frisse, nieuwe wind laten waaien door onze gemeente." In elke Looise brievenbus zal binnenkort een folder met het programma vallen en via Facebook zullen de kandidaten zich voorstellen. In 2012 haalde CD&V zeven op 25 zetels. (BVDH)