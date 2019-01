Muzikale wereldprimeur voor Looienaar BVDH

22 januari 2019

13u12 0 Tessenderlo Looienaar Teun Michiels en pianist Peter Jeurissen zorgen voor een wereldprimeur. Op een revolutionaire rechtsnarige kamermuziekvleugel van Chris Maene namen zij liederen op van Schubert, Schumann en Brahms.

In 2015 stelde wereldster Daniel Barenboim een volledig nieuwe soort vleugelpiano voor aan de wereldpers. Een instrument dat exclusief voor hem werd gebouwd door Chris Maene, hofleverancier zowel in België als sinds begin dit jaar ook in Nederland. De nieuwe concertvleugel combineert de kracht van een hedendaags instrument, met de heel specifieke kwaliteiten van oudere piano’s. Een doorbraak van jewelste in een sector die al 130 jaar gedomineerd wordt door Steinway & Sons.

Chris Maene bouwde vervolgens verder op deze doorbraak en ontwikkelde in 2018 een hedendaagse rechtsnarige vleugel, specifiek bedoeld voor kamermuziek. Michiels en Jeurissen waren er als de kippen bij om het instrument voor het eerst te gebruiken. Zij bouwden hun programma rond het lied Frühlingstraum, uit de bekende liedcyclus Winterreise van Schubert. Teun en Peter zijn beide gerenommeerde musici, en regelmatig te vinden op podia in binnen- en buitenland. Teun is verder o.a. ook nog Stadsbeiaardier van Diest, en Peter is organist van de Abdij Keizersberg in Leuven.

De CD wordt voorgesteld op 27 januari in Oud-Rekem (Lanaken, België) tijdens een CD-release concert en is vanaf dan te koop en beschikbaar op iTunes, Spotify en co.