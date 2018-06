Mustangwagens en worstelaars op Loois Feest 15 juni 2018

03u02 0 Tessenderlo Van 6 tot en met 10 juli viert de hele gemeente Tessenderlo het 'Loois Feest'. Dit Vlaams dorpsfeest biedt opnieuw tal van evenementen.

Het Loois Feest is een initiatief van de gemeente en lokale handel en betekent letterlijk en figuurlijk vier dagen kermis. Verder wordt het handelscentrum omgetoverd tot een waar 'soldenparadijs' waar je heel wat kleren kan winnen en meteen ook authentieke Mustangwagens kan bewonderen. In de winkelstraten ontmoet je tijdens de braderij regelmatig straattheatergezelschappen. Ook de Looise catchjongens- en meisjes zijn op zaterdag en zondag paraat in de Stationsstraat met een spektakel van de bovenste plank. Twee dagen lang zullen de mannen en vrouwen van de Flemish Wrestling Force, onder wie ook de eigen Looienaars Jungle Jill & Homeless Tom, top entertainment voorzien. Hierin worden ze bijgestaan door enkele van de beste buitenlandse worstelsterren die Europa te bieden heeft. Toneelgroep Pandora brengt het stuk 'De Knuffelkar'.





Op maandagvoormiddag is er de jaarlijkse Looi Feest-markt en maandagnamiddag is er de kermis voor mensen met een beperking. Maandagavond volgt de sportieve climax met de 33ste editie van het loopevent 'The Classic'. De lopers worden onderweg aangemoedigd door muziekgroepjes en duizenden enthousiaste kermisgangers. Maandagnacht om 23.30 uur start een kleurrijk vuurwerkspektakel, de afsluiter van deze hoogdag. Dinsdagnamiddag is er nog een familiekermis (BVDH)