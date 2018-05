Motorrijder (32) kritiek na ongeval 16 mei 2018

02u44 0 Tessenderlo Bij een ongeval op de Diesterstraat in Tessenderlo is maandagavond een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde om 19.45 uur ter hoogte van het warenhuis Lidl. Een automobilist die uit de richting van het centrum kwam, wilde de parking van de winkel opdraaien, maar zag te laat de motorrijder naderen. Die knalde in de flank van de overstekende wagen. Een mug-team snelde samen met een ambulance ter plaatse. De 32-jarige motorrijder uit Tessenderlo werd kritiek naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen was na het ongeval niet gewond, maar verkeerde wel in shock. Door de klap moest de lokale politie van Beringen, Ham en Tessenderlo het verkeer ook afwisselend over één rijstrook begeleiden. (RTZ)