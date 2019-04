Marlux legt band uurtje stil om miljoenste designtegel te vieren BVDH

02 april 2019

23u08 0 Tessenderlo De productielijn bij Marlux lag afgelopen dinsdagmiddag even stil. Dat was niet door technische redenen, maar om te feesten. Zo rolde, sinds de opstart van de nieuwe tegellijn in 2016, de miljoenste designtegel van de band in Tessenderlo. Managing Director Marc Joel van het Ierse moederbedrijf CRH vloog speciaal over om alle Marlux-werknemers te feliciteren.

Eén miljoen geproduceerde tegels, goed voor 350.000 vierkante meter design, dat wilde producent van terrastegels en sierbestrating Marlux België niet zomaar voorbij laten gaan. En dus werd de productielijn dinsdagmiddag een uurtje stilgelegd en werden alle werknemers getrakteerd op een lekkere versnapering én een woordje van dank vanuit het bestuur.

Marlux België, met hoofdzetel in Tessenderlo, is vandaag een van de belangrijkste spelers in het tuinsegment en produceert naast terrastegels ook sierbestrating en tuinafwerking. De tegels met uitstraling van natuursteen, leisteen of zelfs hout combineren eindeloze designmogelijkheden met alle voordelen van een betontegel – duurzaam, vorstbestendig en gemakkelijk in onderhoud. Marlux telt in België vier vestigingen, stelt 260 mensen tewerk en maakt deel uit van de internationale bouwmaterialengroep CRH.