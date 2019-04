Markske van De Kampioenen signeert op Supermet BVDH

19 april 2019

Op zondag 12 mei komt Markske van De Kampioenen (acteur Herman Verbruggen) naar Tessenderlo. Hij signeert op Supermet, een meimarkt waarop nieuwe ingrediënten in de picture staan. Tussen 13 uur en 18 uur vind je er een divers aanbod van producten die via creatieve mensen en hobbyisten worden verkocht. Denk maar aan zelfgemaakte juwelen, sleutelhangers, biologische zeep, handgemaakte kinderkleding en handgeschilderde zijden sjaals. Verder is er ook een tweedehands boekenmarkt en kan je genieten van een lekker streekbiertje en andere Looise producten. Het event is terug na een onderbreking van één jaar en wordt georganiseerd door de gemeentelijke Evenementencel, in samenwerking met de gemeente en de middenstand. Markske zet zich neer voor de Standaard Boekhandel van 14.30 tot 16 uur. Wiekent en de Looise evenementenfanfare zorgen voor de muzikale toets.