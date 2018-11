Magische kerstperiode in Winkeldorp Birger Vandael

30 november 2018

12u30 0 Tessenderlo De gemeentelijke Evenementencel wil de bezoekers van Winkeldorp Tessenderlo een attractieve kerstperiode aanbieden. Zo is er een prachtige kersttractorparade en versieren tienduizenden milieuvriendelijke kerstlichtjes de winkelstraten en de Markt.

Opnieuw is er de eindejaarsactie van het Loois Handelsteam van 8 december tot 31 december. Per aankoopschijf van € 25,00 krijg je een lotje. De hoofdprijzen: ééntje van € 2.500,00 en tien van € 250,00 in cadeaubonnen van winkeldorp Tessenderlo. Bovendien zijn er nog vijfhonderd extra prijzen. Nieuw dit jaar is een extra trekking op zondagavond 16 december. Dan worden er al twintig prijzen van € 50,00 in cadeaubonnen verloot. De zondagen van 16, 23 en 30 december zijn extra speciaal, want dan kan je in de namiddag shoppen tussen 13.30 en 17 uur. Op vrijdag 21 december zijn alle winkels dan weer open tot 21 uur.

Die 21ste december is ook het begin van ‘Looi Kerst’ met een heuse ‘kersttractorparade’ om 20 uur. Zaterdagavond 22 december is er een kerstmusicfeestje in de cafés van het Loois Handelsteam. Een dag later is er tussen 13.30 en 17 uur een kerstmarktje speciaal voor kinderen met onder meer een levende kerststal en een gloednieuw touwenparcours. Er zal ook Looise speculaas worden verkocht ten voordele van het ontwikkelingssamenwerkingsproject Tusobolo in Oeganda.

Nieuwjaarszingen

Op de laatste dag van het jaar, maandag 31 december is er traditioneel het nieuwjaarszingen op de markt tussen 14 en 16 uur. Wie er komt zingen, krijgt een kop lekkere, warme en deugddoende chocomelk. Voor de grotere zangers en supporters is er ook glühwein voorzien. Het centrum wordt autovrij gemaakt voor de zangertjes. In de voormiddag wordt er gezongen in de gehuchten en de buitenwijken van het centrum tussen 09.00 en 12.00 uur.