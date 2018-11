Lummenaar (41) gaat lopen met uurwerk van 1.500 euro Birger Vandael

27 november 2018

10u29 1

Op 23 december 2015 werd er ingebroken in een appartementsblok in Tessenderlo. Eén van de bewoonsters was boodschappen doen en toen ze terugkeerde, werd ze op de trap weggeduwd door twee mannen. De eigenaar van het appartement waar de mannen uit liepen, werd op de hoogte gebracht. Hij stelde vast dat er een uurwerk van 1.500 euro ontbrak. Er was echter geen braakschade aan de voordeur of de deur van het appartement. Beklaagde ontkent de feiten, maar wordt door drie duidelijke bewijselementen ongeloofwaardig geacht: allereerst werd zijn DNA op een schroevendraaier in het appartement aangetroffen, ten tweede werd hij onder de telefoonmast gesignaleerd en ten derde is er een vrij specifieke persoonsbeschrijving opgesteld. Beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe en werd al meermaals veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Hij riskeert een effectieve celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 1.600 euro. Zijn advocate polste of een werkstraf eventueel mogelijk zou zijn Als vader van vier kinderen en met een invalide echtgenote, is een opsluiting niet welgekomen. Binnen twee weken wordt er een nieuw stuk neergelegd.