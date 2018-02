Looienaar (69) die partner verkrachtte, krijgt celstraf 22 februari 2018

02u46 0

Een 69-jarige Looienaar is veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden met uitstel nadat hij zijn toenmalige partner verschillende keren verwondde en haar later ook verkrachtte. De man verwondde de vrouw op 17 juni 2015 en 14 mei 2016. De tweede keer waren de feiten zelfs zo ernstig dat de vrouw een tijdje niet kon gaan werken. Daar komt nog eens bij dat hij op 5 juni 2017 de vrouw verkrachtte. Het slachtoffer stelde tijdens het onderzoek dat het koppel al jaren problemen had. De man linkte een deel van zijn agressie dan weer aan zijn alcoholgebruik. De rechtbank wijst op het wederzijds alcoholmisbruik als reden van de problemen. "Het ontkennen van de man kan worden gezien als een ultieme poging om alsnog een redding van hun relatie te bekomen", luidt het vonnis. De man zat een tijdje in voorhechtenis, de rest van de celstraf is met uitstel. Hij krijgt wel een effectieve boete van 800 euro en moet zich nu laten begeleiden, zowel op vlak van alcohol als op vlak van agressie. Ook een cursus relatietherapie wordt naar voor geschoven als een oplossing. (BVDH)