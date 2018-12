Looi zingt Kerst voor KOTK BVDH

04 december 2018

Aanstaande zondag vindt van 19 tot 21 uur ‘Looi zingt Kerst’ plaats in de Sint-Martinuskerk. Dit is het traditionele kerstconcert in Tessenderlo, georganiseerd door VVV en de Cultuurraad. Als gasten zijn er dit keer het zeskoppige Cantemuskoor en Emmily and the 4 Stars. Zij brengen een kerstrepertoire waarbij ook het publiek de ‘evergreens’ kan meezingen. De toegangsprijs bedraagt 5 euro en de opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.