LOOI.nu wil WhatsAppgroepen tegen inbrekers BVDH

03 december 2018

Volgens LOOI.nu is het tijd om werk te maken van meer Buurtinformatienetwerken en WhatsAppgroepen. “Na de eerste golf van inbraken riep onze burgemeester iedere Looienaar op om zich aan te sluiten bij de WhattsApp groepen van de gemeente”, zegt Serge Van den Bossche. “Inwoners gingen op zoek naar manieren om zich aan te melden, maar al snel bleek dat Tessenderlo geen WhattsAppgroepen heeft. Via de pagina van de politiezone Beringen-Ham-Tessendero kun je je enkel voor de gemeenten Ham en Beringen aanmelden.” Van den Bossche roept al zijn dorpsgenoten op zich aan te melden via preventie@tessenderlo.be of pz.bht@police.belgium.eu en vraagt ook aan het gemeentebestuur om werk te maken van meer veiligheid.