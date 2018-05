LOOI.nu wil schepen van Diversiteit 30 mei 2018

Op de gemeenteraad van maandagavond in Tessenderlo werd het thema 'diversiteit' aangesneden. Aanleiding was de regenboogvlag die op 17 mei werd uitgehangen aan het gemeentehuis. Zo toonde de gemeente dat het een holebi- en transgendervriendelijke gemeente is, een symbool dat door iedereen ondersteund werd. De nieuwe partij LOOI.nu wil echter meer: het hoopt dat 'diversiteit' zal worden opgenomen in het takenpakket van een schepen. Verder lanceert de partij via www.looi.nu/diversiteit een aantal beleidspunten waarvan men hoopt dat deze zullen opgenomen worden. Het gaat dan vooral over het informeren betreffende diversiteit in infobrochures, op websites en door lezingen en tentoonstellingen. Verder vermeldt de partij ook het "toepassen van genderneutraal of genderinclusief taalgebruik bij officiële gemeentelijke documenten", waarmee men bedoelt dat er bij het inschrijven van een kind gevraagd wordt naar de twee ouders in plaats van naar "mama en papa". (BVDH)