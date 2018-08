LOOI.nu wil opgeruimde grachten 01 augustus 2018

Serge Van den Bossche, lijsttrekker van LOOI.nu, onderstreept "het mysterie van de Looise grachten". "Ik bedoel daarmee geen nieuw spannend boek, maar wel een bekommernis van de lokale bevolking", begint hij nog met de glimlach. Het lachen vergaat hem al snel: "Herhaaldelijk kregen we van onze inwoners te horen dat het onderhoud van de grachten in onze gemeente te wensen overlaat. Zo vroegen we bijvoorbeeld een paar maanden geleden hoe het zat met de grachten op de Industrieweg. Helaas zagen we tot op de dag van vandaag hierover geen communicatie. Ontelbare brieven, mails en telefoontjes van inwoners ten spijt, ook zij kregen geen enkele reactie van ons gemeentebestuur. Intussen zijn de grachten vol, vuil of helemaal dichtgegroeid en trekken de inwoners aan de alarmbel. Ze komen zelfs met interessante voorstellen en dankzij het nieuwe statuut voor de vrijwilliger kan het gemeentebestuur perfect een regeling treffen om deze burgerinitiatieven te steunen. Vreemd genoeg gebeurt dit niet. Ook de vrijwilligers die het onderhoud van de graven op het 'oude kerkhof' voor hun rekening willen nemen, kregen een 'njet'."





De partij kondigt aan op de volgende gemeenteraad het punt naar voren te halen. (BVDH)