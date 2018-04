LOOI.nu wil mening over verkiezingsborden 24 april 2018

De mensen van LOOI.nu zijn gestart met een bevraging omtrent de verkiezingsborden op straat. Ze willen weten of de bevolking er wel de charme van kan inzien, of eerder spreekt van een verpesting van het milieu en uitzicht. "Een aantal gemeenten verbieden het reeds of doen pogingen tot, andere gemeenten zijn voor en laten het gebeuren. Wij streven naar meer openheid, communicatie en burgerparticipatie en willen met een simpele vraag op onze Facebookpagina de mening van het volk weten", aldus lijsttrekker Serge Van den Bossche. Na enkele tientallen stemmen had "ik ben tegen" duidelijk de voorkeur van het volk. Zondag loopt de poll af. (BVDH)