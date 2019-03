LOOI.nu wil alternatief voor wekelijkse afvalophaling BVDH

04 maart 2019

Oppositiepartij LOOI.nu pleit al maanden voor een inperking van de tweewekelijks afvalophaling. “De vraag naar een oplossing voor mensen die hun huisvuil geen twee weken kunnen ‘opslaan’ in optimale omstandigheden tijdens de zomermaanden is dus niet nieuw. Een wekelijkse ophaling is wenselijk maar onze partij wil niet wachten tot het zover is en de inwoners al een alternatief aanbieden. In 2018 heeft Limburg.net een proefproject met inzameling van huisvuilzakken gedaan op het intercommunaal recyclagepark van Heusden-Zolder. De bevindingen waren positief. Ondertussen werd de wetgeving aangepast en zou bijgevolg de inzameling op alle parken kunnen ingevoerd worden. Daarom willen wij dit als alternatief aanbieden”, klinkt het bij de partij. Bij de gemeenteraad was er zeker steun voor het standpunt, maar Limburg.net wacht nog op 1 advies om groenlicht te geven voor dit initiatief.