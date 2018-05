LOOI.nu blikt tevreden terug op rampoefening 18 mei 2018

02u40 0

De politieke partij LOOI.nu reageert tevreden op de grote rampoefening die gisteren in Tessenderlo werd gehouden. "We vonden het incident met het zoutzuurlek een gemiste kans om Be-alert in te schakelen, maar nu trok het gemeentebestuur volgens ons de juiste conclusies en werd Be-alert wel gebruikt. Zo toont het bestuur dat het oren heeft naar de verzuchtingen van de inwoners. Jammer genoeg zijn er maar 1.000 inwoners geregistreerd bij Be-alert en daar moet snel verandering in komen. We manen alle inwoners aan zich in te schrijven via www.be-alert.be", aldus lijsttrekker Serge Van den Bossche. (BVDH)