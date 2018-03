Liesbet Geyskens lijsttrekker bij N-VA 31 maart 2018

N-VA wil blijven inzetten op een 'veilige thuis in een welvarend Looi' en schuift Liesbet Geyskens naar voor als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.





Geyskens (34) is provincieraadslid en werkt als teamverantwoordelijke in een kinderdagverblijf. Ze is in een politiek nest opgegroeid in Schoot en woont sinds 2011 in het centrum. "Al sinds de oprichting in 2010 ben ik heel nauw betrokken bij alle facetten van onze afdelingswerking. Het is dan ook een eer dat ik van het afdelingsbestuur het vertrouwen gekregen heb om deze ploeg naar de verkiezingen op 14 oktober te mogen loodsen", laat ze weten. Aangezien Kris Wollants verhuisd is naar Aarschot, zal Ronny Carmans voorzitter worden. Hij verhuist van Beringen naar Tessenderlo. "Ik voelde me al een halve Looienaar en was hier snel ingeburgerd", aldus Carmans. (BVDH)