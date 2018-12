LED-verlichting langs 12 km Limburgse autosnelwegen BVDH

24 december 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat in 2019 verder met het ombouwen van de wegverlichting naar LED. Langs de autosnelwegen E313 en E314 worden een aantal zones aangepakt vanaf begin januari. In de omgeving van het Klaverblad in Lummen (richting Halen en richting Hasselt) en tussen Tessenderlo en Ham wordt de middenbermverlichting omgebouwd. Goed voor een eerste schijf investeringen van 550.000 euro. Alle werken gebeuren ‘s nachts, met mobiele werfsignalisatie op de autosnelweg. In totaal bouwt AWV 195 verlichtingspalen langs 12 km Limburgse autosnelwegen. Dat maakt dat de 780 oude lampen worden vervangen door 390 LED-exemplaren. Die zijn meer dan drie keer zuiniger in verbruik. Enkele kilometers in Limburg zijn reeds voorzien van LED-verlichting, bijvoorbeeld in de recent vernieuwde zone tussen Lummen en Beringen.