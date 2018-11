Lange celstraffen gevraagd voor Loois dieventrio Birger Vandael

29 november 2018

16u22 0 Tessenderlo Het openbaar ministerie heeft celstraffen tussen 25 en 30 maanden gevorderd voor een Loois dieventrio. Het gaat om één man van 24 jaar en twee heren van 26 jaar. De jongste riskeert 30 maanden, zijn kompanen 25.

Het trio werkte als volgt: ze zochten via tweedehandssites naar aantrekkelijke goederen zoals mountainbikes, motorcrossfietsen of werkmaterialen. Vervolgens stelden ze zich voor bij de verkoper als geïnteresseerde. De verkoper in kwestie gaf hierna zijn of haar adres door en het trio ging er op bezoek om het product in kwestie te stelen. De jongste van de drie betwist zijn aandeel. Hij wees erop dat hij de enige was met een wagen en gebruikt werd door zijn kompanen. Die gaven de feiten wel toe. Eentje wees naar zijn speedgebruik en zei te stelen voor de kick. Het trio pleegde bovendien ook inbraken bij voetbalclub Thes Sport en in de sporthal van Tessenderlo. De verdediging van de zogenaamde chauffeur vroeg een maatschappelijk onderzoek voor zijn cliënt. De andere twee beklaagden vragen een straf met uitstel. Vonnis op 11 januari.