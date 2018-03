Lagere drankprijzen in feestzalen 27 maart 2018

03u25 0 Tessenderlo Heel wat jongeren uit Tessenderlo werden bij het organiseren van een evenement geconfronteerd met veel te hoge drankprijzen in de eigen buurthuizen. Het gemeentebestuur verlaagt deze vanaf 1 april in alle feestzalen.

"Er wordt resoluut gekozen voor één verlaagd drankentarief voor alle gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur", oppert burgemeester Fons Verwimp (sp.a-SPIL).





De prijzen voor een vat in Tessenderlo of in buurgemeente Ham verschilden soms tot vijftig euro. Probleem was de concessieovereenkomst met de uitbaters van de cafetaria's in de buurthuizen, die zelf ook iets wilden verdienen aan de drankverkoop. Er waren drie verschillende tarieven: voor gemeentelijke events, voor verenigingen en voor privéfeestjes. "We stappen daarom nu af van de huidige tarievenstructuur", verduidelijkt burgemeester Fons Verwimp.





Streekbieren

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat de aanpassing zorgt voor billijke drankentarieven. "Het is belangrijk om goede voorwaarden te scheppen om mensen samen te brengen. Een correct drankenbeleid is daar onderdeel van", klinkt het overtuigd bij de gemeente. Ook de Looise streekbieren worden in het assortiment opgenomen. De nieuwe drankprijzen zullen van toepassing zijn in de verschillende locaties van het cultuurhuis in de gehuchten, maar ook in jeugdhuis 't Muuzaaike.





Prijslijsten zijn binnenkort te vinden op de website www.tessenderlo.be en in het online verhuursysteem. (BVDH)