LAD pakt in 2019 uit met Boerenbelang en Grensstenen Birger Vandael

14 januari 2019

14u31 0 Tessenderlo Het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD) blikte op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in archief en museum De Kelder terug op een boeiend 2018 en keek ook al vooruit op een nieuw jaar vol belevingen.

Het hoogtepunt van 2018 was voor het LAD de tentoonstelling over de lokale geschiedenis, die samen met Testa werd georganiseerd omwille van het dertigjarig bestaan. De sluiting van de tentoonstelling op 22 april viel samen met de verkiezing van de belangrijkste Looienaar, met voormalig burgemeester Paul Clerckx als laureaat. Het najaar werd gekleurd door de fotobijeenkomsten in het cultuurhuis en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Met een speciale wandeling ter herdenking van de Boerenkrijg werd 2018 afgesloten.

Boerenbelang en Grensstenen

Dit jaar hopen de vrijwilligers de digitalisering van Boerenbelang af te ronden. “Een vrij intensieve klus”, aldus voorzitter François Van Gehuchten. Verder blijft LAD driemaandelijks zorgen voor de uitgave van het tijdschrift Eeuwentemmer en de bewaring van oude voorwerpen. “We hebben vorig jaar al de aanzet gegeven om onze grensstenen in de belangstelling te brengen en willen dit ingeslagen pad verder bewandelen. Het is in september ook 75 jaar na de bevrijding, mogelijk levert dat een voordracht op. De core business blijft natuurlijk archiefwerking”, besluit Van Gehuchten.