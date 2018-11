Kruispunt Snelwegstraat aan nieuwe N73 wordt geopend Birger Vandael

26 november 2018

15u10 0 Tessenderlo Morgenavond stelt Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) het vernieuwde kruispunt met de Snelwegstraat open voor alle verkeer. De infrastructuurwerken op en rond de gewestweg zijn hiermee afgerond. Het resultaat is een veel vlottere ontsluiting van de ontwikkelingen rond de kolenhaven in Beringen, Ravenshout-Noord en de bedrijvenzone Truibroek.

Eind oktober werd de nieuwe N73 in gebruik genomen en toen restte enkel nog de afwerking van het kruispunt met de Snelwegstraat. Dit kruispunt is omgevormd tot een volwaardig vierarmenkruispunt met verkeerslichten. De noordkant werd in het begin van het project (september 2017) al vernieuwd. De voorbije weken pakte de aannemer de zuidkant van het kruispunt aan. De openstelling van het kruispunt met de Snelwegstraat maakt een einde aan enkele tijdelijke omleidingen in de omgeving. Langs beide zijden van het Albertkanaal is nu een vlotte ontsluiting van en naar de E313 mogelijk.

Brug van Kanaalweg wordt fietsbrug

Door het gebruik van de nieuwe N73 zal de brug van de Kanaalweg in de nabije toekomst definitief worden onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Ze wordt door de Vlaamse Waterweg nv volgend voorjaar afgebroken en vervangen door een nieuwe brug voor fietsers en voetgangers. Ook op enkele gemeentewegen in de omgeving worden nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd, maar dit heeft geen grote verkeershinder tot gevolg. Op Truibroek worden nieuwe fietspaden aangelegd in het voorjaar. Ook wordt er een bocht verbreed en een keerpunt aangelegd ter hoogte van het containerpark. In Wasseven en de Nijverheidsweg in Ham en in de Zuidstraat in Beringen worden nog elektronische vrachtwagensluizen voorzien, om het doorgaande zwaar verkeer uit deze straten te weren.