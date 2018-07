Kruispunt Schoterweg weer open 18 juli 2018

Het kruispunt Schoterweg-Processieweg is weer open voor alle verkeer. Je moet hier wel opletten, want de voorrang op dit kruispunt is gewijzigd: alle weggebruikers die vanuit het centrum richting Schoot rijden, moeten voorrang verlenen aan het verkeer dat uit de Processieweg komt. Intussen is het bouwverlof gestart, dat nog loopt tot 5 augustus. Daarna wordt het fietspad aan de noordzijde verder afgewerkt. (BVDH)