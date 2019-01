Kattenopvang aan de rand van de afgrond ‘Tante Vanja’ van Pink Paws Pet Rescue dringend op zoek naar extra steun Birger Vandael

05 januari 2019

17u33 0 Tessenderlo Vanja Vandecasteele uit Tessenderlo - ‘Tante Vanja’ voor de vrienden - is dringend op zoek naar extra steun om haar vereniging ‘Pink Paws Pet Rescue’, die ze in 2013 heeft opgericht, draaiende te houden. De vereniging zet zich in voor kwetsbare katten en zoekt opvanggezinnen en meters en peters voor de dieren. De kattenopvang staat echter aan de rand van de afgrond. “Door onze financiële tekorten moeten we van dag tot dag leven”, zucht Vanja.

Een trouwe sympathisant van Vanja richtte een crowdfunding op om te voorkomen dat de kattenopvang de deuren moet sluiten. Vanja krijgt geen steun van de overheid en is afhankelijk van schenkingen van mensen. “Ik vind het lief dat mensen zich zo inzetten voor mij, hopelijk haalt het ook wat uit. We moeten elke dag ‘bedelen’ om aan genoeg centen te geraken. Dat doen we door onze jaarlijkse wafelverkoop. Daarnaast verkopen we gedoneerde spulletjes, krijgen we maandelijks tien euro van onze meters en peters en dan zijn er ook nog vrije giften. Je kunt ook als ‘Pink Paws helper’ maandelijks een euro storten. Enkele Bekende Vlamingen steunen onze actie: Niels Albert is onze peter en Lore Van de Weyer (partner van Tom Boonen, nvdr) onze meter. Maar daarnaast kunnen we ook nog altijd extra vrijwilligers gebruiken die voor ons een keer op rommelmarkten willen staan of de garages kunnen helpen opruimen.”

Noodstop

Momenteel heeft Tante Vanja een noodstop ingevoerd in de opvang. Er kunnen dus geen nieuwe katten meer binnenkomen en er is al een wachtlijst aangelegd. Ooit zaten er 215 katten in de opvang, nu zijn dat er nog 75. “Als we krap bij kas blijven zitten, zullen we geen nieuwe katten meer kunnen helpen”, beseft Vanja. “Alle katten in de opvang blijven wel. Een deel kan nog geadopteerd worden. Vanja hoopt tienduizend euro te kunnen inzamelen, want Pink Paws heeft een enorme openstaande schuld staan bij de dierenarts. “Daarmee zouden we terug break even draaien en kunnen we herstarten. Maandelijks bedragen onze kosten tussen drie- en vijfduizend euro en natuurlijk zouden we graag eens wat reserve kunnen opbouwen, zodat we weer enkele maanden verder kunnen.”

De kattenopvang in Tessenderlo focust vooral op gehandicapte en oudere katten, zelfs palliatieve. Daarin onderscheidt het zich van andere opvangen. “Ook daar kennen ze het probleem. Dat is het verschil tussen opvangen en de meeste asielen: wij denken met ons hart en daar gebruiken ze iets meer hun verstand”, geeft Vanja aan. “De duurste uitgave is zonder twijfel de kost van de dierenarts. Ik sta daar dagelijks, soms tot drie keer, om alle katten de nodige zorg te bieden.”

Dromen van boerderij

Vanja zet zich buiten de kattenopvang ook in voor kansarme mensen. Zo organiseerde ze onlangs nog een kerstmaaltijd voor 68 mensen, allemaal mogelijk dankzij sponsors. “Ik zat ooit eens in een programma van Luk Alloo en toen sprak ik over mijn grootste droom: een boerderij huren waar alle katten plaats hebben. Maar laat ons eerst al eens wat extra geld inzamelen.”

Meer info over de kattenopvang op www.pinkpaws-petrescue.be. Storten kan via paypal via vanja@pinkpaws-petrescue.be of op rekeningnummer BE88377053883941.